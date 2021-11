Gleich zwei Unfälle am Freitagmorgen in Ostercappeln-Haaren

Der Golf Variant schleuderte in Höhe der Straßeneinmündung Bergfrieden in den Straßengraben.

Ostercappeln. Gleich zwei Verkehrsunfälle gab es am Freitagmorgen in Ostercappeln-Haaren im Bereich B51/Vehrter Straße.

Ein unfallträchtiger Morgen war der 5. November in Ostercappeln-Haaren an der B51/Bremer Straße. Während auf der Bremer Straße gegen 7.30 Uhr bei einem leichten Auffahrunfall wenige hundert Meter vor der Ampel in Fahrtrichtung Belm eine Per