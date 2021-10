Warum viele Feuerwehrzeuge aus Ostercappeln in Bohmte unterwegs sind

Einsteigen bitte. Der Ostercappelner Bürgermeister nimmt am Tag seiner Verabschiedung im Feuerwehrauto Platz – zusammen mit Frau Monika und Fachdienstleiterin Heike Klatka. Gemeindebrandmeister Olaf Meyer fungiert als Fahrer.

Karin Kemper

Bohmte . Was ist los, wenn am Freitagmorgen gegen 9 Uhr zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge mitten in Bohmte unterwegs sind? Die Erklärung: Sie holen den scheidenden Ostercappelner Bürgermeister Rainer Ellermann ab.

"Jetzt weiß ich auch, warum meine Frau heute Morgen so getrieben hat", meinte Ellermann, der am Freitag offiziell verabschiedet wird, als er das Feuerwehrfahrzeug, das ganz kurz das Martinshorn hatte erklingen lassen, sah. Damit es los