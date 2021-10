Eine nicht alltägliche Ehrung wurde Erwin Köster von der Ortswehr Hüsede zuteil. Er gehört der Wehr seit 70 Jahren an – hier eingerahmt von Helmut Meyer, Michael Kuckert (stellvertretender Ortsbrandmeister Hüsede) und dem Bad Essener Gemeindebrandmeister Jens Wagener.

Feuerwehrverband Wittlage

Schwagstorf. Das hat es bislang noch nicht bei der Verbandsversammlung des Feuerwehrverbandes Altkreis Wittlage gegeben: Coronabedingt wurde sie als Zwei-Tages-Veranstaltung im Veranstaltungszentrum Schwagstorf abgehalten.

Den Anfang machte die Hybridveranstaltung. Der neue Vorstand wurde bereits vorab per Briefwahl bestimmt, heißt es in einer Mitteilung des Feuerwehrverbandes Wittlage. An der Spitze des Verbandes stehen demnach weiter Vorsitz