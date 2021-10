Die Sanierung des Ehrenmals in Hitzhausen ist abgeschlossen. Bei stürmischem Wind überzeugten sich viele von dem gelungenen Werk. Mit dabei Hermann Rehme (Dritter von links), von dessen Flächen die verwendeten Steine stammen.

Karin Kemper

Hitzhausen. Den Abschluss der Arbeiten am Ehrenmal in Hitzhausen fasste Bürgermeister Rainer Ellermann so zusammen: "Die Maßnahme ist in relativ kurzer Bauzeit aber nach langem Anlauf fertiggestellt worden."

Was ist geschehen? Das Ehrenmal oberhalb der Ortschaft Hitzhausen ist saniert worden. Das beinhaltet, dass aus der Rasenböschung nun eine Steinböschung geworden ist. Außerdem wurden die Wege und die Treppe, die zum Mal führt, erneuert. Währ