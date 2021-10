20 Jahre Bürgermeister: Rainer Ellermanns Amtszeit in Ostercappeln

Im November 2001 leistet Rainer Ellermann seinen Amtseid im Rathaus Ostercappeln. Rechts die damalige Ratsvorsitzende Ursula Loheide (Archivfoto).

Rainer Westendorf

Ostercappeln. 20 Jahre lang war Rainer Ellermann Gemeindebürgermeister in Ostercappeln. Am Freitag, 29. Oktober, ist sein letzter Arbeitstag. Ein Rückblick in Bildern auf eine ereignisreiche Zeit.

Zahlreiche Bauprojekte haben die vergangenen 20 Jahre in der Kommune geprägt – und das Gesicht der Gemeinde verändert. So wurde eine Reihe von Wohnbau- und Gewerbegebieten erschlossen. Entsprechend häufig war der Bürgermeister&nbs