Der vierfache Kovermann. Der langjährige Ortsbürgermeister vor einer Collage mit alten Wahlkampfplakaten.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Peter Kovermann ist seit 45 Jahren ehrenamtlich aktiv in der Kommunalpolitik. Seit 30 Jahren ist er Ortsbürgermeister in Ostercappeln. Zum 1. November hört er auf und gibt seine Mandate ab. Was ist das für ein Mensch, der sich so lange Zeit für die Mitbürger engagiert?

Ein Besuch beim Ortsbürgermeister und Kreistagsmitglied im 1972 erbauten Haus der Familie an der Franz-Riepe-Straße. In einem großen Raum im Obergeschoss hat Peter Kovermann, der im Ortsteil Haaren aufgewachsen ist, sein Arbeitszimmer einge