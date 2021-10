Hausbau in der Gemeinde Ostercappeln: Diese Flächen sind im Angebot

Hausbau im Gebiet "Haferkamp" in Ostercappeln. Das neue Areal "Am Südhang" schließt an diese Fläche an (Archivfoto).

Oliver Krato

Ostercappeln. Den Traum von Eigenheim möchten sich viele Menschen erfüllen. Der Bauboom ist ungebrochen und die Nachfrage unverändert groß. Das gilt auch für die Gemeinde Ostercappeln. Wo werden derzeit Gebiete erschlossen und wo sind Siedlungen geplant?

Bauen in VenneIn der Ortschaft gibt es zwei Bereiche. Die Erschließung des Neubaugebiets "Tiefer Weg" in Venne hat im vergangenen Monat mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. Demnächst rücken die Bagger an. Die ersten Häuser könnten im