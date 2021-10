Was eine Würstchenbude mit der Goldhochzeit in Ostercappeln zu tun hat

Theodor und Hildegard Bergmann feiern das Fest der Goldenen Hochzeit. Es gratulierten unter anderen (von links) Peter Kovermann, Sandra Dörenkämper, Guido Bergmann, Darlene Drews, Lydia Mersch und Rainer Ellermann.

Heidrun Mühlke

Ostercappeln. Hildegard und Theodor Bergmann aus Ostercappeln feiern das Fest der Goldenen Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich an einer Würstchenbude am Bahnhof Osnabrück.

50 Jahre lang sind sie ein glückliches Paar. Jetzt feiern Hildegard und Theodor Bergmann Goldene Hochzeit. Am 16. Oktober 1971 gab sich das Paar in der Lambertuskirche Ostercappeln an einem goldenen Oktobertag das Ja-Wort vor Pastor Heinric