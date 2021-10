Rainer Ellermann, was war Ihre größte Enttäuschung?

Blickt im Gespräch zurück auf eine 20-jährige Amtszeit: Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann.

Karsten Grosser

Ostercappeln. Ostercappelns Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann scheidet am 31. Oktober nach 20 Jahren aus dem Amt. Er berichtet, wie er die Entwicklung der Kommune sieht, warum er kein Denkmal will und was er künftig tun wird.

Herr Ellermann, 20 Jahre als Gemeindebürgermeister – können Sie sich noch an ihren ersten Tag erinnern?Punktgenau nicht. Ich war ja vorher im Fachdienst Planen und Bauen. Ich habe praktisch ein Zimmer nebenan gewohnt und bin dann nach der W