Ludger Hillejan wird neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchrurgie.

Niels-Stensen-Kliniken

Ostercappeln. Das Amt tritt er zwar erst in zwei Jahren an. Aber schon jetzt ist Chefarzt Ludger Hillejan aus dem Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln zum nächsten Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie gewählt worden.

Das Krankenhaus gehört zu den Niels-Stensen-Kliniken in Ostercappeln, in denen der Chefarzt tätig ist. Sein Fachgebiet: Er beschäftigt sich mit Verletzungen und Erkrankungen im Brustraum, unter anderem der Lunge. „Ich freue mich sehr,