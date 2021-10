Die erste Pflanzaktion als Folge ihres Wahlversprechens haben die Ostercappelner Grünenzusammen mit weiteren Helfern durchgeführt.

Christine Valks

Ostercappeln. Die Ostercappelner Grünen lösen das Versprechen ein, für jedes in der Gemeinde von ihnen aufgehängte Wahlplakat einen Baum zu pflanzen – insgesamt 70.

In Zusammenarbeit mit der Aktion AKA 500 (Aktiv für Klima und Artenschutz) und dem Schulförderverein haben die Bündnis-Grünen am Sonntag die ersten Bäumchen und eine Hecke in Ostercappeln oberhalb der Grundschule am Wiehengebirge gepflanzt.