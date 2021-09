Drei Schicksale, an die neue Stolpersteine in Ostercappeln und Bohmte erinnern

Immer mit großem Schlapphut: Gunter Demnig vor dem Pfarrheim Ostercappeln. Rechts Ortsbürgermeister Peter Kovermann, der übrigens gelernter Steinmetz ist.

Rainer Westendorf

Ostercappeln/Bohmte. Drei weitere Stolpersteine erinnern an jüdisches Leben im Wittlager Land und an Gegner des Nationalsozialismus. Der Aktionskünstler Gunter Demnig hat diese Mahnmale am Mittwochnachmittag in Ostercappeln und Bohmte verlegt.

Demnig hat diese besondere Form des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Jahr 1993 gestartet, indem er vor dem jeweils letzten selbstgewählten Wohnort der Menschen Gedenktafeln aus Messing – das sind die Stolpersteine