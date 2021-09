Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen in Haaren auf der B51 im Rückstau der Ampel

Heinz-Jürgen Reiß

Haaren. Am Dienstag gegen 9 Uhr kam es in der morgendlichen Rushhour in Ostercappeln-Haaren auf der B51 (Bremer Straße) in Fahrtrichtung Osnabrück vor der dortigen Ampel zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Der Fahrer eines Ford Fiesta war in der Fahrzeugschlange auf einen Opel Corsa aufgefahren und hat diesen auf einen davor befindlichen VW Sharan geschoben. Am Ford Fiesta und am Opel Corsa entstand nach Angaben der Polizei beträchtlicher Sac