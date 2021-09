Eurovision Song Contest, gemixt mit Tanzmusik des 18. Jahrhunderts: Der Auftritt der Band „Folk My Life“ hatte es in sich.

Cornelia Müller

Venne. Auch wenn dieser Frühling eher ein sehr später Sommer war: Der 23. Venner Folk Frühling konnte endlich wieder bei echter Festivalatmosphäre stattfinden.

Einchecken beim Betreten des Geländes, 3G, Hände und Mikros desinfizieren – all das waren nur kleine Einschränkungen im Vergleich zu dem, was den Zuschauern und Musikern geboten wurde. Zum Auftakt des zweitägigen Festivals, am Samstag, herr