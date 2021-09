Auto ohne gültigen TÜV: Frau bei Unfall in Ostercappeln verletzt

Bei einem Unfall in Ostercappeln wurde ein Frau verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Eine Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall in Ostercappeln leicht verletzt worden. Ihr Auto kam bei regennasser Straße von der Fahrbahn ab, landete im Graben – und hatte wohl keinen gültigen TÜV.

Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Demnach war eine 25-jährige Fahrerin von Wehrendorf aus kommend gegen 15.15 Uhr in Richtung Ostercappeln auf der Bad Essener Straße unterwegs. In der Rechtskurve auf dem Wehrendorfer Berg in Mönkehö