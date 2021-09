Nach dem Abriss startet jetzt der Kita-Neubau in Schwagstorf

Blick in die große Baugrube. Auf dieser Fläche an der Mühlenstraße wird die Kindertagesstätte gebaut.

Rainer Westendorf

Schwagstorf. Baustart an der Mühlenstraße in Schwagstorf. Eine neue Kindertagesstätte wird dort in den nächsten Monaten errichtet. Die Kommune investiert knapp vier Millionen Euro.

Der alte Kindergarten Schwagstorf war fast 50 Jahre in Betrieb. Das Gebäude ist in den Sommerferien abgerissen worden. Der Termin in den Ferien wurde gewählt, um den Betrieb der benachbarten Grundschule nicht zu beeinträchtigen. M