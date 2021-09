Am Feuerwehrhaus an der Schulallee in Eielstädt mussten Wähler am frühen Nachmittag einige Wartezeit in Kauf nehmen.

Rainer Westendorf

Altkreis Wittlage. Was gehörte im Wittlager Land neben Stimmzetteln mit stattlicher Größe sonst noch nicht Alltägliches zur Kommunalwahl am Sonntag? Mindestens zwei Dinge sind zu nennen: Das Tragen von Masken und gewisse Wartezeiten vor der Stimmabgabe.

Die Organisation in den Wahllokalen stellte spezielle coronabedingte Anforderungen. So war alles so organisiert, dass diejenigen, die das Lokal verließen, möglichst nicht denen, die kamen, begegneten. Es galt sozusagen Einbahnstraßenverkehr