Eimer auf Fahrbahn: Vier Verletzte bei Unfall auf B51 in Ostercappeln

Eines von vier Ergebnissen eines Auffahrunfalls auf der B51 in Ostercappeln am Montag.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Ein Kunststoffeimer war am Montag offenkundig der Ausgangspunkt eines Auffahrunfalls auf der B51 in Ostercappeln, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren.

Gegen 14.45 Uhr kam es zu dem Unfall. Es bildete sich ein langer Rückstau. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Kunststoffeimer aus einem Baumarkt als Teil einer nicht oder nur unzureichend gesicherten Ladung eines unbekannten Fahrzeuges au