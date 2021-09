Wahlplakate in Ostercappeln angezündet: Jugendlicher unter Tatverdacht

Von diesem Wahlplakat blieb nicht viel übrig.

Thomas Bölscher

Ostercappeln. Nahe eines Verbrauchermarktes in Ostercappeln sind am späten Samstagabend Wahlplakate in Brand gesetzt worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, stehe ein ihr wohlbekannter Jugendlicher in Verdacht, an der Bremer Straße Plakate unter anderem an einem Laternenmast angezündet zu haben. Der flüchtende mutmaßliche Täter sei erkannt worden. T