Genähte Kunstwerke von Ruth Dresing in der Alten Mädchenschule

Die Nähkünstlerin Ruth Dresing (links) und die erste Vorsitzende des Kulturrings Ostercappeln, Susanne Winkler, präsentieren in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln kunstvolle Quiltarbeiten.

Conny Rutsch

Ostercappeln. Vielfarbig präsentiert Ruth Dresing in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln ihre Quiltausstellung. 24 Quilts hat die Nähkünstlerin an die weißen Wände des Kulturringraumes gehängt.

Quilt ist das englische Wort für Steppdecke. Aus der Nähe betrachtet wird ein wenig die Arbeitsweise dieser Nähkunst deutlich. „Ein Quilt besteht aus drei Stofflagen“, erzählt Ruth Dresing. Vorne ist die künstlerische Arbeit zu sehen, in de