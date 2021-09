Pünktlich betriebsreit zum Fahrplanwechsel, der mit dem Start der Schule nach den Sommerferien übereinstimmt: der neue Mobilitätspunkt in Ostercappeln nahe des Krankenhauses.

Karin Kemper

Ostercappeln. Geschafft. Was beim ersten Spatenstich Anfang März optimistisch gedacht schien, ist jetzt Wirklichkeit. Der neue Mobilitätspunkt an der Bremer Straße in Ostercappeln nimmt zum 2. September 2021 den Betrieb auf.

Zunächst einmal bedeutet das, dass eine Haltestelle für vier Busse, Parkplätze für den "Park and Ride"-Verkehr, Säulen für Elektromobilität und eine Fahrradstation entstanden sind. Hinzu kommt, dass von der neuen innerörtlichen Bushaltestel