Auf der B51 in Haaren brauchten die Autofahrer am Dienstag Geduld

Symbolfoto: David Ebener

David Ebener

Haaren. Was war am Dienstag am frühen Abend auf der Bundesstraße 51 zwischen Ostercappeln und Belm los? Der Verkehr staute kilometerweit. Die Behinderungen endeten gegen 19 Uhr.

Autofahrer, die in den Stau gerieten, fragten sich: "Was ist denn los?" Immerhin gab es eine weitgehend undramatische Erklärung. Auf Nachfrage teilte die Polizei Bohmte mit, dass es bereits gegen 16.40 Uhr den ersten langen Stau zwischen Ha