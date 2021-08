Wilma und Ewald Pösse feierten eiserne Hochzeit – hier mit Tochter Elke.

Heidrun Mühlke

Venne. Eisern halten Wilma und Ewald Pösse seit nunmehr 65 Jahren zusammen und konnten so das seltene Fest der eisernen Hochzeit feiern. Mit Freunden und Nachbarn sowie Tochter und drei Enkelkindern und deren Familien haben sie im Gasthaus Beinker in Vennermoor den Ehrentag begangen.

Ewald Pösse erblickte am 24. Mai 1932 in Epe-Malgarten das Licht der Welt, verbrachte dort seine Kindheit, besuchte die Schule in Epe und wurde in Bramsche konfirmiert. Damals herrschte Krieg und es fand nicht immer ein geordneter Schulunte