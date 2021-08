AfD drängt sich in Ostercappeln zwischen die Grünen-Wahlplakate

Dazwischen platziert: Ein AfD-Plakat hängt in Ostercappeln zwischen der Wahlwerbung von Bündnis 90/Grüne.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Die AfD hat sich dazwischen gedrängt, nämlich zwischen zwei Wahlplakate von Bündnis 90/Grüne an einer Laterne an der Großen Straße in Ostercappeln. Die Grünen ärgern sich darüber, zumal eines der Plakate nun zu tief hängt.

Daraus folgt die Frage: Ist das Umhängen der Wahlwerbung erlaubt? "Nein", sagt Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann. Plakate zu verschieben, das gehe eigentlich nicht. In diesem Fall sei zudem offensichtlich, dass das untere Wahlpla