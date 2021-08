Wie unbemannte Flugobjekte Rehkitze in Ostercappeln retten

Eines von 18 geretteten Rehkitzen allein in der Gemeinde Ostercappeln.

Anja Segermann

Ostercappeln. Wer Rehkitze vor dem Mähtod retten will, der muss sich etwas einfallen lassen. Landwirte, Jäger und alle, denen daran gelegen ist, müssen sich abstimmen. Kommt dann auch noch High-Tech dazu, kann das Vorhaben gelingen.

So wie in diesem Jahr wiederholt in Ostercappeln mit einem UAS (Unmanned Aircraft System – unbemanntes Flugsystem). Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung macht das möglich und unterstützt, anders als bei einer Förderung aus Landesgelder