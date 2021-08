Schlauchleitungen verlegen und Strahlrohre ankuppeln, das gehört zur Ausbildung der jungen Feuerwehrnachwuchskräfte.

Heiko Kettler

Schwagstorf. 26 Nachwuchskräfte der Feuerwehr aus den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln haben den Ausbildungslehrgang „Truppmann 1“ absolviert. Sie haben damit den Einstieg in den aktiven Dienst geschafft.

"Pandemiebedingt mussten alle Theoriestunden im Veranstaltungszentrum in Schwagstorf und alle Praxisstunden in örtlich voneinander getrennten Gruppen durchgeführt werden", berichtet Nils Abke vom Ausbildungsteam. In 56 Stunden Theorie und P