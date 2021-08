Mehr als 100 Störche am Himmel über Ostercappeln-Mönkehöfen

Invasion der Störche. In Ostercappeln-Mönkehöfen kreisten mehrere Dutzend Adebare.

Heiko Wloch

Ostercappeln. Auf dem Weg vom Wittlager Storchenland in wärmere Gefilde zeigten sich am Freitag dutzende Weißstörche am Himmel über Mönkehöfen.

Heiko Wloch beobachtete zur Mittagszeit zwei größere Trupps von Jungstörche auf dem Weg in den Süden. Es waren bis zu 100 Tiere und dann ein weiteres Mal rund 80 Adebare, die zunächst Mönkehöfen in niedriger Höhe anflogen und si