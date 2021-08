Unfall in Ostercappeln: Lkw schiebt Auto in den Gegenverkehr

Wegen eines Unfalls ist die B51 in Ostercappeln derzeit gesperrt.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Auf der B51 in Ostercappeln hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Ersten Angaben zufolge ist ein Lkw, der in Richtung Belm unterwegs war, auf ein Auto aufgefahren. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Das Fahrzeug wurde vom Lkw auf die Gegenfahrbahn geschoben. Ein zweiter Lkw, der in Richtung Leckermühle fuhr, hat den Wage erfasst.Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.Weiter Informationen folgen