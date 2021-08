Herr Ballmeyer, was würden Sie als Bürgermeister zuerst angehen?

Erik Ballmeyer möchte Bürgermeister der Gemeinde Ostercappeln werden.

Karsten Grosser

Ostercappeln. Erik Ballmeyer tritt als der Kandidat der CDU bei der Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Ostercappeln an. Im Interview spricht er über politische Erfahrung, Rennradtouren und einen Meilenstein.

Herr Ballmeyer, mit Rainer Ellermann gibt es jemanden, der seit Jahrzehnten die Politik geprägt hat in der Gemeinde Ostercappeln. Wie groß sind die Fußstapfen, in die Sie hineintreten würden?Aus dieser Perspektive sehe ich das nicht. Ich sc