Am 12. September sind die Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen.

dpa/Jan Woitas

Ostercappeln. Mit 57 Bewerbern stehen in der Gemeinde Ostercappeln mehr als doppelt so viele Kandidaten zur Wahl für den Gemeinderat wie Mandate vergeben werden – nämlich 24. Für die drei Ortsräte mit insgesamt 21 Mandaten gibt es sogar 63 Bewerber. Wer schafft den Sprung in die Kommunalparlamente?

Die endgültige Entscheidung über die Kandidatur hat der Gemeindewahlausschuss getroffen und folgende Wahlvorschläge für die Abstimmung am Sonntag, 12. September, zugelassen: Gemeinderat OstercappelnCDU (20)Erik BallmeyerChristina Rothe