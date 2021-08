Simone Jaschke möchte Bürgermeisterin der Gemeinde Ostercappeln werden.

Karsten Grosser

Ostercappeln. Simone Jaschke tritt als parteilose Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Ostercappeln an. Sie wird von der SPD unterstützt. Im Interview spricht sie über Motivation, Ärgernisse und Ziele.

Frau Jaschke, was motiviert Sie, für das Amt der Bürgermeisterin in der Gemeinde Ostercappeln zu kandidieren?Ich bin Anfang des Jahres angesprochen worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Da war meine Antwort noch „Ich wohne erst fü