Ein großer Bagger reißt die Kindertagesstätte in Schwagstorf ab

Der Abriss in Schwagstorf hat begonnen. An gleicher Stelle soll die neue Kindertagesstätte errichtet werden.

Rainer Westendorf

Schwagstorf. Seit fast 50 Jahren ist der Kindergarten an der Mühlenstraße in Schwagstorf in Betrieb. Jetzt hat der Abriss des Gebäudes begonnen. Ende der Woche wird die Kita Geschichte sein.

Der große Bagger leistet ganze Arbeit. Die "Demolition Crew" – so der Aufdruck auf den Shirts der Firma aus Georgsmarienhütte, die den Auftrag ausführt – zerlegt das 1973 errichtete Gebäude Stück für Stück. Um die Staubentwicklung