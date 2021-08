Rita Tiemann ist enttäuscht: Hier sollte eigentlich bezahlt werden.

Vincent Buß

Ostercappeln. Tiemanns Bauernhof in Ostercappeln-Haaren bietet Blumensträuße zum Mitnehmen an. Die Kunden zahlen in einem herrenlosen Kassenhäuschen. Das Vertrauen wurde nun jedoch ausgenutzt.

Drei Blumensträuße hat Rita Tiemann am Samstagnachmittag noch schnell gebunden, um sie im Garten von Tiemanns Bauernhof anzubieten. Kunden können rund um die Uhr vorbeikommen, Geld selbst im Kassenhäuschen einwerfen und einen Strauß mitnehm