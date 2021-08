In der neuen Küche: Von links, Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer, Schützenpräsident Hartmut Böschemeyer, Karsten Bäumer, Leiter Produktmarketing bei Häcker, Vizepräsident Dirk Niemann, Aileen Rückwart, Assistentin der Geschäftsführung bei Häcker, Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann, Vereinsschriftführer Martin Göckemeyer und Kassierer Wilhelm Tiemeyer.

Rainer Westendorf

Venne. Aus der Schützenhalle in Venne ist die Mühlenbachhalle geworden. Das renovierte und sanierte Gebäude soll künftig ein Treffpunkt für die gesamte Dorfgemeinschaft sein. Die Einweihung ist am 13. August geplant.

Die Feierstunde findet wegen der Corona-Regelungen allerdings nur in einem kleineren Kreis statt, wie Schützenverein und Gemeinde berichten. Die Mühlenbachhalle, so der Name des Gebäude, wird künftig nicht nur vom Schützenverein genutzt. "E