Will hauptamtliche Gemeindebürgermeisterin in Ostercappeln werden: Jana Broeker-Stockhoff.

Karsten Grosser

Ostercappeln. Jana Broeker-Stockhoff tritt als Kandidatin von Bündnis 90/Grüne bei der Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Ostercappeln an. Im Interview spricht sie über Ausdauer, Ziele und Regenwasser für den Pool.

Frau Broeker-Stockhoff, was motiviert Sie als Neueinsteigerin in die Politik, Bürgermeisterin der Gemeinde Ostercappeln werden zu wollen?Ganz besonders die nötige Veränderung der Gemeinde. In erneuerbare Energien zu investieren, mehr für di