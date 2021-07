Das Bahnhofsgebäude in Vehrte. Die Reaktivierung des Bahnhalts ist seit Jahren ein Thema (Archivfoto).

Michael Gründel

Haaren/Vehrte. Wann wird der Bahnhalt Vehrte reaktiviert? Für den Herbst ist die Vorlage der Entwurfsplanung mit technischen Details und Kostenangaben zu erwarten. Das wurde beim Treffen der Initiative „Ein guter Zug für Vehrte/ Ostercappeln" mitgeteilt.

Ziel ist es, dass ab Ende 2025 Fahrgäste in Vehrte wieder in die Bahn einsteigen können. Allerdings wird der Zustieg dann jedoch wohl nicht am alten Bahnhof, sondern wegen der besseren Zuwegung, in der Nähe des Kreisverkehrs unweit der neue