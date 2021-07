So heftig schlägt die Kostenfalle beim Feuerwehrhaus Schwagstorf zu

Links neben dem bestehenden Feuerwehrgebäude wird der Anbau errichtet.

Rainer Westendorf

Schwagstorf. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses an der Mühlenstraße in Schwagstorf hat begonnen. Ein Baustart mit Verzögerung. Die Kosten werden höher sein, als zunächst veranschlagt.

Bereits im Juni 2018 hatte der Gemeinderat Ostercappeln ein Konzept für die Freiwillige Feuerwehr in der Kommune beschlossen. Das Feuerwehrkonzept sieht in den kommenden Jahren unter anderem den Neubau eines Feuerwehrhauses in Hitzhaus