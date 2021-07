Weg ist frei für Verdoppelung des Gewerbegebiets an der B218 in Venne

Der Weg ist frei für die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Bundesstraße in Venne. Der Rat hat der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt.

Stefan Gelhot

Venne. Das Gewerbegebiet an der B218 in Venne kann um rund 20 Hektar erweitert werden. Der Gemeinderat Ostercappeln hat der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans am Dienstagabend zugestimmt.

Es gab ein klares Votum während der Sitzung im Veranstaltungszentrum Schwagstorf. Bündnis90/Grüne stimmten dagegen; alle anderen Ratsmitglieder dafür. Im Juni hatte sich der Ortsrat Venne mit den Stimmen von CDU und SPD für die Erweite