Strohballenbrand in Ostercappeln mit 1000 Liter Wasser gelöscht

In Ostercappeln gerieten am Sonntag Strohballen in Brand.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am Sonntagnachmittag sind in Ostercappeln Strohballen in Brand geraten.

Um 14.22 Uhr wurde die Feuerwehr Ostercappeln zu einem Brand auf einem Acker zwischen dem Kronenbrink, der Nordhauser Straße und der B51 gerufen. Eine Strohballenpresse hatte dort frisch gepresste Strohballen abgelegt, die in Brand geraten