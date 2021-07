Mit einem Plaggenesch-Korso wurde am Samstagnachmittag gegen die Erweiterung des Industriegebietes Venne protestiert.

Stefan Gelhot

Venne/Schwagstorf. "Ein Bauer ohne Land ist wie ein Fisch ohne Wasser". Mit einem Protest-Korso zwischen Venne und Schwagstorf wurde am Samstag unübersehbar gegen die Erweiterung des Industriegebietes an der B212 in Venne Stellung bezogen.

Rund 25 Fahrzeuge, darunter einige Landwirte mit Traktoren, nahmen an der Protestfahrt teil, die für Aufsehen sorgte. Mit Trillerpfeifen und Tröten wurde zudem auf den Korso aufmerksam gemacht. Auch einige Fahrradfahrer beteiligten si