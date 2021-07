Weit gereist und dann in Ostercappeln heimisch geworden

Jubilar Otmar Werner aus Ostercappeln mit Ehefrau Resi und Tochter Silke, die zum Ehrentag aus der Nähe von Potsdam angereist ist.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Seinen 90. Geburtstag hat am Mittwoch, 7. Juli 2021, Otmar Werner aus Ostercappeln gefeiert. Er hat in jüngeren Jahren längere Zeit in Argentinien und Australien gelebt.

Werner, geboren am 7. Juli 1931, verließ nach dem Krieg zunächst Deutschland. Als 17-Jähriger ging er nach Argentinien und arbeitete vier Jahre in Südamerika. Er kehrte für einige Monate zurück, um dann nach Australien zu emigrieren. Dort l