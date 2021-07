"Klimaschutz in der Region braucht neue Wege, keine neuen Straßen"

Landrätin Anna Kebschull (links) plädiert gemeinsam mit Jana Broeker-Stockhoff, Bürgermeisterkandidatin in Ostercappeln, und Günther Westermann (rechts) für den Bahnhalt Vehrte und mehr Personenverkehr auf der Schiene.

Christine Valks

Vehrte/Ostercappeln. Ab 2025 sollten in Vehrte wieder Personenzüge halten, so wünscht es sich Günther Westermann, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Belm. Landrätin Anna Kebschull und Jana Broeker-Stockhoff sehen das genauso.

Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Osnabrück unterstützen bereits seit Jahren das Ziel der Wiederbelebung der Bahnanbindungen im ländlichen Raum. Das gilt beispielweise für Belm, Vehrte, Ostercappeln und auch für die Strecke der Wittlager K