Breitbandausbau in Ostercappeln: 750 Haushalte und Firmen werden 2022 mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet (Symbolfoto).

Uwe Anspach/dpa

Ostercappeln. Gute Nachrichten für rund 750 Haushalte und Firmen im Westen der Ortschaft Ostercappeln. Sie werden mit mit modernen FTTH-Anschlüssen versorgt. Die Ausbauplanung steht jetzt.

FTTH steht für „Fiber to the Home“, also "Glasfaser bis in die Wohnung". Der Breitbandausbau soll spätestens im ersten Quartal 2022 starten. "Mit der Vermarktung der Produkte soll im vierten Quartal nächsten Jahres begonnen werden", erläute