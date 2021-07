Blick auf den Rathaus Ostercappeln im Frühjahr. Am Freitag wird das erweiterte Gebäude offiziell seiner Nutzung übergeben. Auch eine Zeitkapsel dann wird hinterlegt.

Friedrich Lüke

Ostercappeln. Am Freitag, 2. Juli 2021, wird das erweiterte Rathaus in Ostercappeln offiziell für die Nutzung freigegeben. Zum Ablauf der Feierstunde gehören Einbau und Versiegelung einer Zeitkapsel. Was ist darin enthalten?

Rainer Brackmann, der Vorsitzender des Gemeinderates, hatte die Idee, eine Zeitkapsel mit zu installieren. Bevölkerung, Ortsräte, Gemeinderat, Parteien, Schulen, Kindertagesstätten, Kirchen, Vereine und interessierte Bürger waren aufgerufen