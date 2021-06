Ob die Holzfiguren im Driehauser Wald am Dienstagabend Grund zum Jubeln haben werden?

Karina Schlarmeyer

Schwagstorf. Jubelnde Fußballfans gehören zur Europameisterschaft dazu. Dass es solche Jubler sogar im Wald gibt, weiß so mancher Spaziergänger, der sich im Driehauser Wald in Schwagstorf auskennt.

So mancher Wanderer hat die Figurengruppe, die sich an der Kreuzung Driehauser Stadtweg und Westerkampstraße befindet, bereits in Augenschein genommen. Schließlich befindet sich das Duo, aus dem längst ein Trio geworden ist, dicht an