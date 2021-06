Stolz und glücklich: Peter Kovermann mit seinem Bundesverdienstkreuz. Landrätin Anna Kebschull applaudiert.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Der 24. Juni 2021 ist ein ganz besonderes Datum für Peter Kovermann aus Ostercappeln. Er feiert an diesem Tag seinen 75. Geburtstag – und er hat das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Landrätin Anna Kebschull überreichte die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik an Privatpersonen vergeben kann, am Donnerstag während eines Festaktes im Veranstaltungszentrum in Schwagstorf. Kovermann erhält den "Verdienstorden der B