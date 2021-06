Schülerinnen und Schüler erinnerten an die Kriegsereignisse in Ostercappeln.

Heidrun Mühlke

Ostercappeln. Im dritten Anlauf konnte die Gedenkfeier auf dem Friedhof Ostercappeln stattfinden. Auf Initiative des "Starken Dorfes" erinnerten die Teilnehmer am Mittwochabend an das Kriegsende 1945 in Ostercappeln und den 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion.

Zuvor musste zweimal coronabedingt abgesagt werden. Diese Veranstaltung des Starken Dorfes – zunächst in der Karwoche 2020 und erneut 2021 vorbereitet – erinnert an mehrere Ereignisse rund um den Zweiten Weltkrieg. Anlass sollte 2020 „75 Ja