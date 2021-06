Märchenerzählerin Sonja Fischer ist am 12. Juli zu Gast in der Venner Mühle.

Max Ciolek

Venne. Mühle und Mühleninsel in Venne werden zur Kulisse für Märchen und Geschichten. Auf Einladung des Heimat- und Wandervereins ist Sonja Fischer vom Erzähltheater Osnabrück am Sonntag, 11. Juli, zu Gast in Venne.

Die Märchenerzählerin nimmt die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher mit in eine zauberhafte Welt voller ungewöhnlicher Menschen, sprechender Tiere und wundersamer Begebenheiten, teilt der Verein mit. Die Veranstaltung mit Son