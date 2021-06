Vorrang für junge Familien bei Grundstücksvergabe in Schwagstorf

Das Areal "Im Felsener Moor" liegt am Mittellandkanal und schließt an das Baugebiet "Knolls Wiesen" in Schwagstorf an.

Rainer Westendorf

Schwagstorf. Grünes Licht für die Wohnbebauung im Felsener Moor in Schwagstorf. Der Ortsrat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig für das Vorhaben votiert. Die Detailplanung kann nun beginnen.

Das Gebiet liegt westlich des Mittellandkanals und schließt östlich an die Siedlung "Knolls Wiesen" an. Die Fläche ist knapp sechs Hektar groß und wird überwiegend als Ackerland genutzt. Rund 60 Häuser könnten dort errichtet werde