Warum lag in Venne ein Mann aus Bohmte bewusstlos auf der Straße?

Der Fahrer eines Rads wurde in Venne bewusstlos auf der Straße gefunden.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Am Sonntagmorgen ist ein 29-jähriger Radfahrer aus Bohmte bewusstlos auf der Driehauser Straße in Venne gefunden worden. Die Ursache für diesen mysteriösen Unfall dürfte nun feststehen.

"Der Mann stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol", teilte die Polizei am Montag mit. "Mehr als zwei Promille." An den Unfallhergang könne sich der Bohmter nicht mehr erinnern. Die Polizei indes schließt ein Fremdverschulden aus und be